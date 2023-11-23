إطلاق البرنامج التدريبي 71 دورة إعداد القادة بجامعة قناة السويس

ينظم مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس دورة إعداد القادة رقم 13 بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، في الفترة من 26 إلى 31 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة، وبتنظيم وكلاء المركز الدكتورة مناي شاهين، والدكتور محمد صلاح وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بإشرافعبد الله عامر مدير عام الإدارة.

شروط الالتحاق بالبرنامج

أعلن مركز إعداد القادة عن شروط الإلتحاق بالبرنامج وهي كالتالي:

- أن تكون طالب بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس بجامعة قناة السويس.

- الأولوية لطلاب وطالبات المستوى الأول.

- الالتزام الكامل بالأعراف والتقاليد الجامعية والظهور بالمظهر اللائق.

- على كل طالب احضار ادواته الشخصية.

- الدورة مجانية دون رسوم.

- مواعيد الدورة السبت من8.30 إلى 5.30، ومن يوم الأحد إلى الخميس من 2.30-4.30.

- يتسلم كل طالب شهادة مشاركة معتمدة من مركز إعداد القادة للاشتراك في البرنامج 71 دورة إعداد القادة الفوج 13.

رئيس جامعة القناة يشهد افتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة

كان افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس - الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر- معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة.

شارك بالمعرض 20 طالبا وطالبة من الفرق الدراسية المختلفة بالكلية قدموا 40 عمل فني.

وفي بداية الزيارة قام الدكتور ناصر مندور بتفقد القاعة الجديدة لشئون طلاب البرامج المميزة، ثم توجه إلى بهو الكلية، حيث قام بقص شريط الافتتاح للمعرض.

وخلال تفقده للمعرض - شاهد رئيس الجامعة الأعمال الفنية للطلاب والتي تنوعت بين الرسم بالفحم، والرصاص، وألوان الزيت والنحت، والرسم على الخشب بألوان الزيت بالإضافة إلى البورتريهات الفنية.

صاحب المعرض - عزف موسيقى على الأورج والعود للطالب هشام أشرف والطالب هشام طه بالفرقة الثالثة أعضاء كورال اوركسترا الحلم.

قام بتنظيم المعرض - إدارة النشاط الفني بإشراف الدكتورة حفصه نور الدين منسق الأنشطة بالكلية، والدكتور محمد رشدي نائب منسق الأنشطة، والسيدة تهاني رشدي.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بالأعمال الفنية المقدمة، مؤكدًا على أهمية تنمية المهارات الطلابية ودعم المتميز منها.

ومن جانبهم - قدم الطلاب صورة لرئيس الجامعة تقديرًا لدعمه الدائم للكلية.