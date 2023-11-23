افتتاح المنتدى الأول لقطاع البرامج الفرنكوفونية بجامعة الإسكندرية

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، المنتدى الأول لقطاع البرامج الفرنكوفونية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، وذلك للتعريف بالبرامج العلمية والأدبية والتربوية التى يتم تدريسها باللغة الفرنسية بكليات الجامعة المختلفة، والتعريف بالدرجات المزدوجة مع الجامعات الفرنسية، وتعزيز التعاون بين الأقسام التى تقوم بتدريس مواد أدبية أو علمية متخصصة باللغة الفرنسية فى بعض كليات الجامعة، وكذلك تأصيل وتوسيع روابط التعاون والشراكة بين الجامعة والمؤسسات المعرفية الفرنكوفونية، واستقدام الوافدين من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.

شارك فى حضور المنتدى مسئولي البرامج الفرنكوفونية بكليات الجامعة المختلفة، وجامعة سنجور، وقطاع الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، وممثلى بعض المؤسسات المعرفية الفرنكوفونية والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض.

واستعرضت الدكتورة عبير الوكيل، نائب المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية ومسؤول العلاقات الفرنكوفونية بالجامعة، المحاور الرئيسية للمنتدى التى تناولت التعريف بالبرامج العلمية باللغة الفرنسية بكليات الجامعة، وإتجاهات التطوير فى البرامج العلمية المانحة للدرجات المزدوجة، وعلاقة البرامج المطروحة بمشروعات تطوير التعليم بالدولة، والرؤى المستقبلية التى تصبو إلى خلق فرص حقيقية للتميز من خلال تأصيل الإهتمام بمجال التعاون الفرنكوفوني وما له من أثر إيجابي فى زيادة إقبال الطلاب على تلك البرامج المتميزة.

مناقشات ثرية حول دور البرامج العلمية باللغة الفرنسية

شهد المنتدى مناقشات ثرية حول دور البرامج العلمية باللغة الفرنسية والدرجات المزدوجة مع الجامعات الفرنسية فى تعزيز تنافسية الخريجين في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وفي سياق آخر، استعرض الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، تقريرًا حول واقع البحث العلمي بالجامعة وخطة مقترحة تحسين وتعزيز أداءه وسبل الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميًا، واستعرض التقرير تحليلًا للإحصائيات المتعلقة بجوانب البحث العلمي بالجامعة معتمدًا على أداة Scival.

وتضمن التقرير موجزًا عن موقف المجلات العلمية الصادرة عن جامعة الإسكندرية. فضلًا عن تناول كافة جوانب المنظومة البحثية بالجامعة مع مناقشة مقترحات تحسين أدائها.