الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "العربية لحليج الأقطان" تنمو 121% خلال العام المالي 2022 - 2023

العربية لحليج الأقطان
العربية لحليج الأقطان

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة العربية لحليج الأقطان، عن العام المالي الماضي (2022- 2023)، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 121%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 280.2 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 126.92 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات العربية حليج خلال العام المالي الماضي إلى 3.36 مليار جنيه، مقابل 2.07 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

ويشار إلى أن العربية لحليج الأقطان، سجلت أرباح مستقلة عن العام المالي الماضي (2022- 2023)، بلغ 79.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 34.22 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات العربية حليج خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 91.93 مليون جنيه، مقابل 68.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح السنوية إلى زيادة الكمية المحلوجة من الأقطان خلال الموسم الماضي بنسبة 14%، على أساس سنوي.

كما ارتفعت إيرادات الاستثمارات من 9 مليون جنيه في يونيو 2022 إلى 58 مليون جنيه في يونيو 2023، أي بنسبة زيادة سنوية 529%.

ومن بين الأسباب أيضًا ارتفاع عائد أذون الخزانة من 10 مليون جنيه في يونيو 2022 إلى 14 مليون جنيه في يونيو 2023 بنسبة ارتفاع سنوية 33%.

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