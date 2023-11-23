وزير الخارجية البريطاني يبدأ جولة في الشرق الأوسط اليوم الخميس

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون من المقرر أن يبدأ جولة في الشرق الأوسط اليوم الخميس.

وأشارت الخارجية البريطانية، في بيان نشرته وكالة "رويترز"، إلى أن كاميرون سيلتقي مع قيادات فسلطينية، كما سيجتمع مع قيادات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، رويترز.

والتقى رئيس الوزراء السابق كاميرون، الذي تم تعيينه في تقرير السياسة الخارجية الأسبوع الماضي، مع نظرائه من الدول العربية والإسلامية في لندن يوم الأربعاء لمناقشة الصراع بين إسرائيل وحماس.

ورحب بالاتفاق بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماس على وقف القتال لمدة أربعة أيام، ووصفه بأنه "خطوة حاسمة" وحث الأطراف على تنفيذ الاتفاق بالكامل.

وزار كل من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وسلف كاميرون جيمس كليفرلي، إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة الشهر الماضي.

"الخارجية القطرية" تكشف آخر التطورات بشأن سريان الهدنة في غزة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن المحادثات بشأن الخطة التنفيذية لسرياناتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية، في تصريحات اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة، متابعًا: العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في القاهرة وواشنطن لضمان سرعة بدء الهدنة.

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من مخيم العروب

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة مناطق من محافظة الخليل، واعتقلت 15 مواطنا من مخيم العروب، وفتشت عددا من المنازل، واستولت على مخرطة.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت 15 مواطنا هم: عمر الجابري، ومعن العدوي، ومؤيد جابر أبو سل، وصامد جهاد جعارة، وحسن يوسف جوابرة، وجواد ابو هشهش، وهاشم جبر الطيطي، ونادر أحمد سمارة، ومحمد بدوي جوابرة، وعبد الله محمد حلايقة، ومحمود محمد البدوي، ومحمد ناصر محفوظ، وفؤاد احمد الحدوش، وعبد الكريم جبر الطيطي، ومحمد الحدوش، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل في المخيم، وألحقت بمحتوياتها أضرارا جسيمة، عرف منها منزل أمين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل هاني جعارة، وعبد الحي جوابرة، وخضر الشريف، وعبد الكريم جوابرة، إضافة إلى مداهمة مسجد عمر بن الخطاب.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطق المحول، وقامت بتحطيم أبواب بعض المحال التجارية، واستولت على مخرطة تعود للمواطن بسام زيتون، كما قامت بتفتيش منزل المواطن محمد أبو عيشة في منطقة المحاور.