حاكمة نيويورك تكشف تفاصيل جديدة بشأن الانفجار الحدودى بين كندا وأمريكا

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، أنه لا مؤشرات على عمل إرهابي في انفجار السيارة على الحدود الأمريكية مع كندا.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، قالت هوكول، في مؤتمر صحفي، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن انفجار السيارة على الحدود بين نيويورك وكندا اليوم له صلة بالإرهاب، وأضافت أن التحقيق مستمر، لكن لا يوجد تهديد واضح للمنطقة.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في انفجار مركبة وقع الأربعاء في معبر “رينبو بريدج” الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا.

وقالت مصادر لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنها محاولة لهجوم إرهابي، وأضافت، أن هناك متفجرات كانت في المركبة في ذلك الوقت وأن شخصين كانا في السيارة لقيا حتفهما، وأصيب ضابط حدود.

وكانت المركبة تسير من الولايات المتحدة إلى كندا وحاولت القيادة نحو مبنى ضابط الحدود، بحسب المصادر، وأفادت التقارير بأن السائق أسرع قبل نقطة التفتيش، واصطدم بحاجز وانفجر عند الاصطدام، وأسفر الانفجار عن مصرع شخصين كانا داخل السيارة.

وقالت هوكول إن أحد ضباط الجمارك والحدود الأمريكية داخل المقصورة أصيب.