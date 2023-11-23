الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد العاطى لـ"الشاهد": قدمنا مشروعات لحماية 200 كيلو متر على ساحل المتوسط

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور محمد عبد العاطي

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، عن الخطة الاستراتيجية للدولة لحماية الشواطئ المصرية.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "بدأنا بدراسة بتحديد الأماكن المنخفضة من أول رفح حتى السلوم، والمناطق المنخفضة جدًا تأخذ لون أحمر، والأقل انخفاضًا حتى نصل للون الأخضر وهي المناطق التي لا تحتاج لحماية، والمناطق الحمراء نبدأ بعمل جزء منها لأنها لن تغرق غدًا، بل ستغرق نتيجة سيناريو ذوبان الجليد في القطب الشمالي، ويرتفع منسوب المياه في البحر الأبيض المتوسط، فيبدأ في غرق جزء من الدلتا أو الشواطئ على مدار 100 سنة، بس مصر لن تنتظر المصيبة، فعملت المشروعات من أول شمال سيناء حتى السلوم بطول 200 كيلو متر من أصل 500 كيلو متر، وكل سنة يتم التنفيذ على حسب الميزانية المتاحة من الدولة، بجانب منحة من صندوق المناخ بحوالي 30 مليون دولار".

وأضاف: "هذه أكبر منحة تنفيذية تحصل عليها مصر، ودرسنا ما يفعله الفلاحون في محافظة كفر الشيخ، وهو بيحوط على الأرض بحزام خوص، فعند قدوم مياه البحر يرمي الرمال ويتكوم الرمل بجانب الخوص ويحمي الأرض من زحف الرمل على الأرض الزراعية، فأخذنا الفكرة، وعملنا حزامين خوص، وعند تجمع الرمال على الشاطئ بجانب الخوص حتى وصلنا لتل من الرمال، ويعد جسرا طبيعيا من الرمال وحاميا للدلتا في كفر الشيخ، ونفذنا هذه الفكرة في كفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح والبحيرة، وأماكن أخرى، بالتوازي على أساس درجة الخطورة الموجودة، وحتى في منطقة الساحل الشمالي هناك منسوب عالي للطرق حتى تكون حاجزا طبيعيا في حالة جرف المياه، وهذه فكرة طبقتها إنجلترا في منطقة معرضة للغرق عندها".

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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