الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": تكلفة الخطة القومية 2017- 2037 تخطت الـ 100 مليار دولار

محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي

استكمل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، حديثه عن محاور الخطة الاستراتيجية لملف المياه.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد:" كنا نوزع نشرة بالمجان علي الدول الإفريقية، والدول العربية ضمن خطة مصر في دعم الدول المحيطة بها، دي كانت الخطة الاستراتيجية والرؤية العامة لتنمية الموارد المائية، ومن ضمن الأشياء المهمة تنمية التعامل مع دول حوض النيل، من خلال مشاركة الدول الإفريقية في حل مشاكلهم، ومنها مشكلة الفيضان، مثل دولة الكونغو، التي تلقي حوالي 1400 مليار متر مكعب في المحيط الأطلنطي، ولديهم أمطار غزيرة ولكن يستوردون 70% من غذائهم من الخارج، ولديهم مشكلة في الزراعة".

وأضاف: "فبدأت مصر في مساعدتهم في الزراعة وتوفير المياه من خلال مركز لإدارة المياه بإنذار مبكر، ودولة جنوب السودان كانت تظل 6 أشهر في السنة لا يستطيعون الحركة لأن الأرض مسطحة وعند نزول الأمطار لا يستطيعون الاستفادة من الأرض والتخلص من المياه، فساعدتهم مصر في التخلص من المياه والحركة وتسهيل سبل الحياة، دول ثانية نتعامل معها في أساليب الري، مثل التدريب علي الري الحديث، وأعطيه خبرات، فهذه المحاور لتنمية العلاقات مع هذه الدول وأحول هذه الخطط لمرحلة التنفيذ بمشاريع وهي الخطة القومية 2017 -2037 مدتها عشرون سنة بتكلفة مبدئية 50 مليار دولار، ولكن مع دخول مشروعات جديدة مثل تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي، ومحطات الرفع للمياه، تصل التكلفة لـ100 مليار دولار، وهي تغطي كل محاور التنمية للموارد المائية".

 

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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