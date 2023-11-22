الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ 14532 شهيدًا

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 14532 شهيدًا بينهم 6000 طفل.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي اليوم: "بلغ عدد الشهداء أكثر من 14532 شهيدا من بينهم نحو 6000 طفل و4000 امرأة"، مشيرا إلى ارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 35000 إصابة.

وأضاف: "بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 25 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 64 صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية".

وأشار إلى أن نحو 26 مستشفى و55 مركزًا صحيًا، خرجت عن الخدمة جراء القصف الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدا خروج عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

وأكد أن 60 في المئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة، تضررت جراء القصف الإسرائيلي.

 

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هذا، وفي وقت سابق اليوم أعلنت حماس وإسرائيل أن أول وقف لإطلاق النار منذ سبعة أسابيع من الحرب في غزة من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ صباح غدا الخميس. 

وتم الإعلان عن هدنة لمدة أربعة أيام في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد أيام من التكهنات المحمومة والمفاوضات المكثفة قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة.

 

على ماذا ينص اتفاق وقف إطلاق النار؟

وبموجب الاتفاق، ستقوم حماس بإطلاق سراح، ما لا يقل عن 50 من بين أكثر من 240 محتجزًا معظمهم إسرائيليون، احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر الماضي. 

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 150 سجينًا فلسطينيًا وتسمح بدخول ما يصل إلى 300 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد أكثر من ستة أسابيع من القصف والقتال العنيف والحصار الخانق للوقود والغذاء والدواء وغيرها من الضروريات.

وسيتم وقف الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق جنوب غزة، مع تقييد النشاط الجوي فوق شمال غزة بست ساعات في اليوم. وبحسب بيان صادر عن حماس، وافقت إسرائيل على عدم اعتقال أي شخص في غزة طوال مدة الهدنة.

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