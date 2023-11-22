حبس عاطل لسرقته لاب توب وهاتف محمول بمدينة نصر

باشرت جهات التحقيقات بالقاهرة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع عاطل، على خلفية اتهامه بـ سرقة لاب توب وهاتف محمول من داخل إحدى عيادات الأسنان عن طريق استخدام أسلوب المغافلة وفرّ هاربًا، بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، كما أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أوضحت التحقيقات أن المتهم توجه إلى منطقة عابدين لعرض الأجهزة المستولى عليها للبيع، وشك مالك المحل فى أمره بعدما قرر بيعها بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهما الحقيقية وأخطر الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، كما أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.