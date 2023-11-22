الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحوثيون: استهدفنا مواقع عسكرية فى إيلات بدفعة من الصواريخ المجنحة

الحوثيون
الحوثيون

أعلن الحوثيون، مساء اليوم الأربعاء، عن استهدافهم مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة إيلات بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" عبر منصة "إكس"، إن "القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية مختلفة في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

 

 

وأكد البيان أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صواريخ "كروز" بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر عبرية عن اعتراض طائرة مسيرة أيضا.

 

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، إن طائرة حربية اعترضت صاروخ "كروز" خارج الحدود الإسرايلية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حماس وإسرائيل التوصل لاتفاق مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، قد يدخل حيز التنفيذ غدا الخميس، ويستمر لمدة أربعة أيام بجهود مصرية قطرية يتضمن تبادلا محدودا للأسرى.

 

استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في اليوم الـ 47 من العدوان

وفي اليوم الـ 47 من عدوان الاحتلال على قطاع، تواصل قوات الاحتلال قصفها المتواصل على قطاع غزة، حيث استشهد 81  فلسطينيا منذ منتصف الليل في استهداف منازل وسط القطاع.

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" يعتقد أن 60 آخرين لقوا حتفهم بعد القصف الذي وقع في مخيم جباليا للاجئين وما حوله في الشمال.

كما تم الإبلاغ عن قصف مميت في مخيم النصيرات للاجئين، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص. 

وفي حصيلة غير نهائية بلغ عدد  ضحايا المجازر الصهيونية 14128 شهيدًا أكثر من (5840) طفلًا، و(3920) امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

الحوثيون إيلات الصواريخ المجنحة أهداف عسكرية إسرائيلية استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في اليوم الـ 47 من العدوان غزة

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