الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بدي أرجع أمسك إيدي".. طفل فلسطيني يستغيث بعد بتر ذراعه الأيسر

الطفل إبراهيم
الطفل إبراهيم

عرض الإعلامي أحمد موسى، استغاثة طفل فلطسيني يدعى إبراهيم، من أجل أنقاذه بعد بتر ذراعه الأيسر، بسبب قصف إسرائيلي، وذلك بعد أيام من استغاثة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، والذي استقبلته مصر لعلاجه بعد استغاثة وجهها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء في مقطع الفيديو الذي نشره برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "بدي أرجع أمسك ايدي، وقفولنا الحرب لنرجع نعيش ونمشي بس مش معبرين حدا ومش معبرينا"، مؤكدًا أن الطبيب أخبره أن حالة ذراعه لابد من التحرك فيها سريعًا.

استقبال الطفل عبدالله كحيل بمصر

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستقبال الطفل عبدالله كحيل، والذي استغاث بمصر لنجدته من بتر ساقه، وتم نقله إلى مستشفى ناصر بالقاهرة  لعلاجه، وخضع فور وصوله لعدد من الفحوصات الطبية وذلك لتفادي بتر قدمه.

أحمد موسى استغاثة طفل فلطسيني عبدالله كحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي بدي أرجع أمسك ايدي

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