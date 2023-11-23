"المقدس بين الرمز والسيف " كتاب جديد للمغربى نور الدين الزاهى

صدر حديثا عن دار أكورا للنشر والتوزيع كتاب "المقدس بين الرمز والسيف" للكاتب الأكاديمي الدكتور نور الدين الزاهي.

وجاء على غلاف الكتاب

لا يحضر المقدس في العالم بشكل مباشر، بل عبر وسائط مغايرة لذاته. يتعلق الأمر بأشياء وكائنات وأشخاص وأمكنة وأزمنة... تتلقى حضوره لتصبح مسكنا له. وبناء على ذلك لا تكون أشياء العالم مقدسة في أصلها وجوهرها، بل تصبح مقدسة فيما بعد.

يتجلى حضور المقدس في منحه كل أشكال سكنه معنى مغايرا لطبيعتها، أو لنقل معنى زائدا وفائضا. هذا المعنى الزائد والفائض هو ما ننعته بالرمز.

تغادر الكلمات والأشياء والأمكنة والأزمنة مجالاتها الدلالية المباشرة، لتصبح مشبعة برمزيتها. يهب المقدس المعنى، ويشكل الرمز جسد هذا المعنى، ولذلك يكون الرمز بالنسبة للمقدس، هو الكائن الأكثر قدرة على احتضانه، وفتح منافذه على أنماط العيش المشترك بين الأفراد والجماعات. يستدعي نمط التعلق ذاك بين المقدس والرمز استراتيجية التأويل والمسرحة. تأويل الحكايات والمحكيات ومسرحتها في طقوس الحفل والحرب والصيد والزواج والختان والولادة والموت والحرث والحصاد...

شكل الزوايا تنظيمات دينية، وبحكم وضعها ذاك، تجد نفسها في وضعية تماس دائم مع تنظيمات أخرى، سياسية وسياسية -دينية وإيديولوجية-دينية وقبلية، محلية كانت أو مركزية. لكن سيكون من باب العماء اختزالها في بعدها التنظيمي. كل زاوية هي في الأصل علاقة بين شيخ ومريد. شيخ تشكل مشيخته إعلانا رسميا عن كونه أصبح مسكنا للمقدس المتجلي جسديا في القدرة على استقبال البركة وسر القدرة على توليدها وتخصيبها وكذا القدرة على توزيعها وإثبات وجودها المحايث لحركاته وسكناته وصمته وأقواله. بركة ومباركة للخيرات والكائنات كي يتضاعف عطاؤها، وفي الآن نفسه ضمان أمنها وسلامتها ضدا على كل محاولات إلحاق الخراب بها. بركة حجاجها كرامات وخوراق وحكم وأقوال وأفعال لها فاعلتها الرمزية المرئية. ذاك ما يفتح علاقة الشيخ على وسطه الحضري أو القروي ويرفع مقام جسده الرمزي ليصبح مجالا معماريا (زاوية وبعدها ضريح ) موسوما بالقداسة (حرم)، ومحميا بهيبة البركة،وقدرة الأتباع على ضمان تجددها والدائم بفعل التحيين المستمر في الزمان للطقوس والأذكار والأوراد والزيارات والمواسم.

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أما عن نور الدين الزاهي

نور الدين الزاهي باحث وأكاديمي مغربي من مواليد سنة 1962 بالدار البيضاء، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الفسلفة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.، وعلى دبلوم التخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط.، وعلى الدكتوراه في علم الاجتماع.

من أبرز مؤلفاته: الفلسفة واليومي، الزاويـة والحـزب، الكتابة والموت، دراسات في «حديث الجثة"، وبركة السلطان، المدخل لعلم الاجتماع المغربي ".