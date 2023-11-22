تأجيل محاكمة موظف سرق 3 ملايين جنيه لـ29 نوفمبر

قررت محكمة جنح عابدين، الأربعاء، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه، من داخل خزينة مكتب كان يعمل به في السابق لجلسة 29 نوفمبر الجاري.

وتعود أحداث القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة واقعة سرقة مبلغ مالي 3.800.000 جنيه من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص، وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا سابقا بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة" ومقيم بعين شمس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أحالته للمحاكمة.