سيرة الأستاذ.. "الوثائقية" تعرض الجزء الرابع من وصية هيكل الليلة

تستكمل الصفحة الرسمية لقناة "الوثائقية"، عرض أجزاء من وصية الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل المقرر استعراضها والتعليق عليها في الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي أنتجته القناة وعرضت الجزأين الأول والثاني منه، بينما ستعرض الجزء الثالث مساء اليوم الأربعاء.

تفاصيل الجزء الأخير من وصية الأستاذ هيكل

يقدم هيكل في الوصية رسالة أخيرة إلى الأسرة وأفراد العائلة، ويصف تجربته العريضة مع الزوجة هدايت تيمور بأنها كانت تجربة البحث عن الحق، والخير، والجمال.. وإلى نص الوصية: "وتلك فصول من قصة بدأت قبل أن تحضري، لكن مجيئك كان محطة فارقة في حياتي، ولقد عشناها معًا سنين طويلة، وتجربة عريضة تبحث عن الحق، والخير، والجمال في هذا الكون بطوله وعرضه.. إن الدنيا يا حبيبتي كانت كريمة معي، وقد أعطتني أكثر مما حلمت به، وربما أكثر مما أستحقه. وكان أكرم ما أعطته الدنيا أنتِ.

يقول: عندما أذهب للنوم العميق الآن بعد حياة طويلة، فإن الزمن الذي عشته كان جميلًا بكل أحواله وأشكاله، وأشهد أمامك وأمام الكل أن الدنيا والزمن لم يتركا لي سببًا كي أنظر الآن ورائي في أسى، أو في ندم، أو في غضب.

رعاكِ الله يا حبيبتي، ورعى أبناءنا الثلاثة (علي وأحمد وحسن)، ورعى زوجاتهم، ورعى أبناءهم جميعًا.. رعاكِ الله يا حبيبتي ورعاهم.. سلمتِ وسلموا.. سعدتِ وسعدوا.. وسلام عليك وعليهم، وحمدًا لله كثيرًا، بلا حدود وبلا نهاية..

محمد حسنين هيكل

الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ" على شاشة "الوثائقية"

فى السياق، تعرض قناة "الوثائقية" الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هكيل.. سيرة الأستاذ"، العاشرة من مساء اليوم ويتناول كواليس وتفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ وصولًا إلى مشهد رحيله في عام 2016.

ويتضمن الجزء الثالث مشاهد وشهادات لم تظهر من قبل عن حريق منزل الأستاذ هيكل في برقاش، وتفاصيل محاولة اغتياله عقب ثورة 30 يونيو وتفاصيل الوصية التي كتبها، واللحظات الأخيرة في حياته.

أنتجت "الوثائقية" وعرضت الجزأين الأول والثاني من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"، خلال الشهرين الماضيين، وجاء الجزء الأول بعنوان "سنوات الإشراق والغليان"، والجزء الثاني بعنوان "عند مفترق الطرق"، فيما يأتي الجزء الثالث بعنوان "الانصراف الأخير"، وذلك احتفاءً بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير.