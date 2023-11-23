الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملخص الحلقة 3 من زينهم.. اختفاء جثة من المشرحة يُعرّض أحمد داوود للمساءلة القانونية

زينهم
زينهم

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل زينهم بطولة الفنان أحمد داوود، والفنان كريم قاسم، والفنانة سلمي أبو ضيف، والذي يعرض عبر منصة watch it الرقمية، بمطاردة الثنائي "زينهم"، و"جميلة"، من قتلة صديقتها داخل مسرح الجريمة وهي شقتها.

ملخص الحلقة الـ3 من مسلسل زينهم

وتتصاعد أحداث مسلسل زينهم، بهروب الثنائي بعد مطاردة كبيرة مع العِصابة التي تبحث عن "الهارد" الذي يوجد عليه الكثير من المعلومات السرية التي أدت إلى مقتلها على يد العصابة، ومن ثم عودة زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داوود إلى مقر عمله في مشرحة زينهم.

ويكتشف الفنان كريم قاسم، الذي يجسد شخصية جيمي سرقة إحدى الجثث من المشرحة، والذي بسببها يتعرض زميله في العمل "زينهم" للمسألة القانونية بسبب عهدته للجثة ومن ثم يعتبر هو المسئول الأول أمام القانون مما يعرضه للتحقيق وإيقافه عن العمل.

أحداث مسلسل زينهم

يتولى جيمي الذي يجسد شخصيته الفنان كريم قاسم، مسئولية المشرحة بدلًا عن الدكتور زينهم، وهو الأمر الذي يثير الرعب في نفسه بسبب المسئولية التي تٌلقي على عاتقه، لأن الرفض سيٌثير الشبهات في أنه السبب في سرقة الجثة من المشرحة.

وانتهت أحداث الحلقة الـ 3 من مسلسل زينهم، بإخبار زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داوود، بإخبار جميلة التي تجسد شخصيتها الفنانة سلمي أبو ضيف، بأن جثة صديقتها اختفت وسرقت من المشرحة.

تفاصيل مسلسل زينهم 

تدور أحداث مسلسل "زينهم" خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض، حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى والجثث التشريحية، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم» وهو مدير المشرحة.

أبطال وصناع مسلسل زينهم 

مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

الحلقة الثالثة من مسلسل زينهم مسلسل زينهم زينهم منصة WATCH IT الرقمية watch it

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