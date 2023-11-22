أستاذ علوم سياسية لـ"الدستور": خبرة مصر أخرجت اتفاق الهدنة في غزة إلى النور

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه نتيجة لجهد متواصل من مصر، وخبرتها في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أكثر من عشرين يوما من المفاوضات والوساطات الأمريكية القطرية والمصرية خرج اتفاق التهدئة للنور بعد ستة وأربعون يوم من القتال العنيف الذي لم يشهده قطاع غزة من قبل.

الاحتلال راوغ في كسب الوقت

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاحتلال راوغ في كسب الوقت وإطالة أمد المفاوضات عسى أن يصل لطرف خيط في موضوع المحتجزين الاسرائيليين لدى المقاومة وخاصة في مستشفى الشفاء في غزة ولكنه عندما فشل ووافق على الصفقة.

الرقب: الهدنة فرصة لتبريد الحرب والتقاط الشعب الفلسطيني الأنفاس

وأكد الرقب أن الصفقة هي فرصة لتبريد الحرب والتقاط الشعب الفلسطيني الأنفاس وكما حدث سابقا عام ٢٠١٤ شهدت أيام الحرب على غزة هدن أثناء الحرب ثم استأنف الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة، وهذا ما أعلن عنه العدو الإسرائيلي بنيته استكمال الحرب على غزة بعد تنفيذ هذه الصفقة، لافتا إلي أن الجانب المصري يسعى لتمديد التهدئة من خلال إجراء عدة صفقات متتالية من تبادل الأسرى.

وأشار الرقب إلى أن المهم في الصفقة بجانب تبادل الأسرى هو إدخال المواد البترولية والمواد الغذائية والطبية لقطاع غزة وضمان وصولها لشمال غزة والسماح لسكان الشمال حرية التنقل من الجنوب للشمال.

وأوضح الرقب أن الأمر لم يكن سهل لحكومة الاحتلال ولكنها لم تجد مناص من إتمام الصفقة والتي ستشمل ٣٠ طفل و٨ أمهات و١٢ امرأة أخرى، وسيكون لاحقا صفقة أو صفقات لمدنين آخرين بحوزة المقاومة، بعد أن يتم حصرهم وتجميعهم.

وأعرب الرقب عن أمله في أن تفضي هذه الصفقة لوقف إطلاق النار قريبا، رغم هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي المعلن بالقضاء على المقاومة وحركة حماس والا تعود ماكينة القتل الإسرائيلية بقتل شعبنا الأعزل، رغم تأكيد قادة الاحتلال بإستمرار الاحتلال في حربه الإجرامية ضد شعبنا.

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