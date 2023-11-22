صناعة النواب: الهدنة الإنسانية فى غزة تعكس نجاح القيادة السياسية برئاسة السيسى

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بنجاح الجهود المصرية للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت فى قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

نجاح القيادة السياسية المصرية

وأكدت متى فى بيان صحفي أن هذا الاتفاق يعكس نجاح القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التوصل مع إسرائيل لإبرام هذه الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل من أجل حقن دماء الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تستجيب إسرائيل لهذا الإتفاق سريعا.

هدنة تأخرت كثيرا

وأوضحت أن هذه الهدنة الإنسانية تأخرت كثيرا، وكان يجب أن يتم إبرامها منذ وقت طويل بعد إرتكاب إسرائيل للعديد من المجازر الوحشية ضد المدنيين الأبرياء والمستشفيات والمدارس فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوساطة المصرية جعلت مصر محط أنظار العالم لأن الجميع كان ينتظر مدى قوة مصر للتوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية، ولذلك فإن مصر كان لها دور ريادى فى إعلان هذه الهدنة الإنسانية فى غزة.

أتوقع تكاتف عربى مع مصر لتقديم المساعدات الإنسانية



واختتمت: “أتوقع أنه سيكون هناك تكاتف عربى مع مصر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فى ظل التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت وإعلان الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل، لإفساد المخطط الإسرائيلى لتهجير أهالى غزة إلى سيناء”.

أعلن أعضاء مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، عن الرفض القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بصفة عامة، كما نبّه وحذّر الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلى وفصائل المقاومة.

وشدد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى عقدها المجلس برئاسة الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من ١٦ عضوًا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الحكومة لمواجهة محاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى- على وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، التى تدرك جيدًا خطورة هذه المخططات، وقادرة على مواجهتها