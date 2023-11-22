الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية السعودى: وقف إطلاق النار بقطاع غزة خطوة فى الاتجاه الصحيح

وزير الخارجية السعودى
وزير الخارجية السعودى

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، إن وقف إطلاق النار بقطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية، وفق خبر عاجل عرضته فضائية “القاهرة الإخبارية” قبل قليل.

وقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، طالب الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدًا أن المحاولات الإسرائيلية لفصل القطاع عن الضفة ستبوء بالفشل، ولن يتم السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة، وإن تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية لن يحقق الأمن لأحد؛ وذلك حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

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