"منظومة توحيد أسس ضريبة الأجور" في ندوة مشتركة بين مصلحة الضرائب و"ايتاكس"

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة لوزارة المالية لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وأن ميكنة مصلحة الضرائب من أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية حيث أن من أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة.

تطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب

وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية، وأن هذه المنظومة لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه، وأنها وضعت لحوكمة المرتبات، كما تضمن سرية المرتبات، والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات.

وأكد الضباعني، أن التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب المصرية، وشركة إيتاكس، ساهم في بناء نظام ضريبي متقدم ومميكن، والذي بدوره وضع مصر في مصاف الدول المتطورة، وأن هذا التعاون أثمر عن تنفيذ العديد من المنظومات الضريبية المميكنة، والتي تأتي على رأسها مشروع الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب، ومنظومة الفاتورة الإليكترونية، و منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وقالت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة بدأت رحلة التحول الرقمي منذ عام 2018، وهناك مشروعات أنتهت مصلحة الضرائب من تطبيقها مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والأخري قاربت على الإنتهاء، وأن من أحدث المشروعات الرقمية لمصلحة الضرائب المصرية، منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.

تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور

وأشادت رشا عبدالعال، بدور شركة إيتاكس في تطوير مصلحة الضرائب المصرية، وعلى الأخص في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، والتي قامت المصلحة بإطلاق التشغيل التجريبي لها على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا.

واشارت إلى أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة علي الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلب للإنضمام طواعية للمنظومة للإستفادة من هذه المزايا، والتي من أهمها إستيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وأنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة، والاستقطاعات الخاصة به.

وفي سياق متصل، قال المهندس خالد عبدالغني، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية - "ايتاكس" إن الشركة هي شريك استراتيجي لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كل المنظومات الضريبية الإلكترونية، وأن من أهم أهدافها هو تطوير المنظومة الضريبية، وتحويلها إلى منظومة رقمية، وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة على التحليل الرقمي المتقدم، والتي بدورها تشجع الممولين على الالتزام الضريبي الطوعي.

وأشار المهندس خالد عبدالغني، إلى أن شركة ايتاكس حصلت على شهادة الأيزو، والتي تعد معيارًا معترف به دوليًا يضمن أن الخدمات المقدمه من الشركة تلبى احتياجات عملائها من خلال نظام فعال لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والحفاظ على مستوى عال من الجودة وخدمة عملاء قوية، وأن شركة إيتاكس تعمل على توفير أعلى مستويات السرية والتأمين للبيانات.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شركة "إيتاكس"، والتي تم فيها تناول "منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات".