الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي سلفاتوري ليلى فرنسيسكاني
تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى الطوباوي سلفاتوري ليلي-فرنسيسكاني شهيد.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
- ولد سلفاتوري ساسيردوت في 19 يونية عام 1853م في كابادوكيا (قرية جبلية على ارتفاع 1100 متر، وكان عدد سكانها في نهاية عام 1800م حوالي 3800 نسمة)، في مقاطعة لاكويلا، في 19 يونية 1853،والديه هم فينشنزو ليلي دي سلفاتوري الذي توفي في 23 نوفمبر 1874م ، عن عمر يناهز 61 عام ، وأنونزياتا ليلي دي بينيديتو التي توفيت في 12 يوليو 1886 عن عمر يناهز 72 عامًا.
- كانت عائلته متدينة للغاية. كان السادس والأخير بين الأطفال، وإخوته يُدعون سيفيرينو وجيوفاني وأتيليو. الأختان ماريا بيا وكاترينا الذين انضموا لراهبات الثالوث الموجودين في كابادوكيا، وقد تعمد سلفاتوري في كنيسة سان بياجيو في نفس يوم ولادته.
- في كل عام، يعبر سالفاتوري الصغير، وهو يمتطي حصانًا خلف والده، جبال سيمبرويني في بداية أبريل لينزل نحو السهل الروماني حيث تمارس الأسرة أعمالها، ويبقى هناك حتى نوفمبر، عندما يقوم برحلة العودة. في كثير من الأحيان كان يساعد إخوته في نقل الحطب والفحم من الغابة إلى المخازن في القرية.
- وفي أوائل يوليو 1870، قدم الشاب نفسه إلى الأب الإقليمي لفرانشيسكو ريبا في تراستيفير في روما للانضمام إلى الرهبنة الفرنسيسكانية. في 24 يوليو عام 1870م وارتدي الثوب الرهباني في دير السيدة العذراء بالناصرة . وفى 6 أغسطس 1871م ثم ابرز نذوره الرهبانية.
- تم قمع الحكومة الإيطالية للطوائف المسيحية، غادر سلفاتوري عام 1873م إلى الأراضي المقدسة في فلسطين بعد رحلة استغرقت أكثر من شهر وصلوا أخيرًا إلى يافا ومن ثم القدس. وعاش هناك كمبشر.واصل دراساته الفلسفية ودراسة اللغات العربية والتركية والأرمنية في بيت لحم ، التي كان قد بدأها بالفعل في كاستل غاندولفو.
- وقد نال إعجاب الجميع بسبب حياتة الروحية وتفوقه الدراسي في 13 يونيو 1877، احتفل الرهبان بالذكرى الخمسين لكهنوت الأب لوسيو زورغس. لتلك المناسبة. ألف سلفاتوري قصيدة جميلة ("تارانتيلا") تلاها أمام الجمهور، وتلقى الثناء والتصفيق: في 6 أغسطس 1874 نُقل إلى دير القديس سلفاتوري في القدس لإكمال دراسته اللاهوتية،وفى 19 سبتمبر 1876م نال الدرجة الرسائلية ، وفى 18 سبتمبر نال الدرجة الدياكونية ، وسيم كاهنًا في 6 أبريل 1878م على يد بطريرك القدس المونسنيور براكو.
- في اليوم التالي، حظي المبارك بنعمة الاحتفال بالقداس الإلهي على مذبح جبل الجلجثة، المكان الذي احتفل فيه يسوع بالذبيحة الدموية.
- خدم لمدة عامين في البازيليكا التي يحرسها الفرنسيسكان، ثم أُرسل إلى مارسك في أرمينيا الصغرى، وفي هذه الرسالة كان عليه أن يجتهد في تعلم اللغات التركية والأرمنية والعربية التي كانت تساعده كثيرًا في التحدث مع السلطات المحلية وفي العلاقات مع الإخوة المسيحيين والمسلمين الآخرين. في هذه البداية من حياته التبشيرية، استطاع أن يقوم بأعمال ومبادرات مهمة بفضل شخصيته البشوشّة والمنفتحة على الجميع.
- وأقام علاقات جيدة مع أهل المدينة من الكاثوليك والأرثوذكس والأتراك. قام ببناء كنيسة صغيرة جديدة تم افتتاحها في 4 أكتوبر 1893، بمساعدة من المحسنين، اشترى قطعة أرض كبيرة والعديد من الأدوات الزراعية لزراعتها .