الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد يثمن جهود مصر للتوصل لهدنة إنسانية فى قطاع غزة

غزة
غزة

ثمن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الجهود المصرية القطرية الأمريكية، للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة وإن جاءت متأخرة، إلا أنها ضرورية ومتنفس لرفع الحصار عن الأشقاء في القطاع من أجل إدخال المساعدات.

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وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار الهدنة الإنسانية الذي توصلت إليه الجهود المصرية، استكمالاً لنجاح الدبلوماسية المصرية التي قامت بدور كبير من اندلاع الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، بداية من دخول المساعدات الإنسانية ثم استقبال المصابين والجرحى لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، وصولا إلى إدخال الوقود للقطاع، وهو ما يكشف محورية الدور المصري في حل الصراع في المنطقة.

رئيس حزب الاتحاد: التوصل لهدنة إنسانية بقطاع غزة نجاح جديد للدبلوماسية المصرية

وثمن تأكيدات الرئيس السيسي على  استمرار الجهود المصرية للتوصل لحلول تحقق العدالة وتضمن حقوق الشعب الشقيق، في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن هذا المسار، هو الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وب=دونه سيظل الصراع قائما.

وأكد رضا صقر أن مصر وهي تقود جهود السلام الذي لا ينكره أحد، كانت أيضا بالقوة والحسم اللذين دافعت بهما عن أمنها القومي، من خلال رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق.

لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ترحب باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

ورحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، لمدة ٤ أيام، وتضمن الاتفاق أيضا صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأكد أحمد فؤاد أباظة، أهمية هذا الاتفاق في تهدئة الأوضاع، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة.

وأشار النائب إلى الجهود المصرية في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأشاد أحمد فؤاد أباظة، بالتنسيق المصري _ القطري، الذي نجح في وقف الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وإتاحة الفرصة لدخول شاحنات المساعدات.

رضا صقر حزب الاتحاد الجهود المصرية القطرية قطاع غزة غزة

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