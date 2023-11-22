الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: نجاح الوساطة المصرية القطرية بالوصول لاتفاق هدنة بغزة يعكس الريادة المصرية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، نجاح الجهود المصرية فى التوصل لاتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين تكليلًا للدور المصري الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تبنى القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وثبت على موقفه من قضية التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين وطمس القضية الفلسطينية، ويعكس الريادة المصرية.

 

رفض تهجير الفلسطينيين


وأضاف أن موقف مصر والقيادة المصرية والشعب المصري بكل طوائفه الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، خاصة إلى الأراضي المصرية في سيناء، كان على رأس أولويات الدولة المصرية التى تبنت منذ اللحظة الأولى قضية الشعب الفلسطيني، كما تبنت على مدار التاريخ القضية الفلسطينية. 

 

برلمانى: إسرائيل دولة زرعت غصبا وحكومة الاحتلال النازية الأخيرة استباحت كل شيء

تكوين رأي دولي لدعم القضية الفلسطينية


وأكد النائب علاء عابد أن مصر استطاعت بقيادتها الحكيمة تكوين رأي دولي لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية، والدولة المصرية أكدت وما زالت تؤكد مرارًا وتكرارًا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأكد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

هدنة إنسانية في قطاع غزة النائب علاء عابد نائب بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي حرب غزة 2023

مواد متعلقة

برلمانية: جلسة مجلس النواب أكدت للمصريين عدم التفريط فى "شبر من أراضينا"

"حقوق النواب": كلمة رئيس الوزراء وجهت رسائل حاسمة برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر

عضو بالشيوخ: تصريحات رئيس الوزراء حال حدوث تهجير الفلسطينيين رسالة قوية لإسرائيل

سكرتير عام الغد: موقف مصر حاسم وقاطع تجاه دعوات التهجير القسرى للفلسطينيين

برلماني: كلمة رئيس الوزراء بالبرلمان تعكس وحدة الصف تجاه القضية الفلسطينية

"الحرية المصري": كلمة رئيس الوزراء بالبرلمان حملت رسائل تحذير من المساس بالأمن القومي

اقتداءً بحملة السيسى.. حماة الوطن يتبرع بـ10 ملايين جنيه لصالح فلسطين

"إسكان النواب": تعديلات التصالح فى مخالفات البناء جاءت للتيسير على المواطنين

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

ورطة فيتوريا.. الأزمات تُحاصر المنتخب قبل بطولة الأمم الإفريقية 2024

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد فريق فى لواء جولانى بغزة

أسرار اللحظات الأخيرة فى اتفاق الهدنة.. ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال شمال قطاع غزة

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة فى غزة

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة