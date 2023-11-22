علاء عابد: نجاح الوساطة المصرية القطرية بالوصول لاتفاق هدنة بغزة يعكس الريادة المصرية

اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، نجاح الجهود المصرية فى التوصل لاتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين تكليلًا للدور المصري الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تبنى القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وثبت على موقفه من قضية التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين وطمس القضية الفلسطينية، ويعكس الريادة المصرية.

رفض تهجير الفلسطينيين



وأضاف أن موقف مصر والقيادة المصرية والشعب المصري بكل طوائفه الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، خاصة إلى الأراضي المصرية في سيناء، كان على رأس أولويات الدولة المصرية التى تبنت منذ اللحظة الأولى قضية الشعب الفلسطيني، كما تبنت على مدار التاريخ القضية الفلسطينية.

تكوين رأي دولي لدعم القضية الفلسطينية



وأكد النائب علاء عابد أن مصر استطاعت بقيادتها الحكيمة تكوين رأي دولي لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية، والدولة المصرية أكدت وما زالت تؤكد مرارًا وتكرارًا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأكد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.