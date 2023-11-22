الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 3 عمال وإصابة 15 فى حادث انقلاب سيارة بالسادات

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، وذلك بسبب حادث مروع لانقلاب سيارة نصف نقل تحمل عمالة من مزارع في منطقة السادات باتجاه قرية كفر داود، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة ونتج عنه الحادث. 


تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل تقل عمالة.


انتقلت قوة أمنية والتنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفى، وبالفحص تبين مصرع 3 عمال وإصابة 15 آخرين بعد انقلاب السيارة نصف النقل بسبب انفجار الإطار على الطريق دائرة المركز. 

 

وكشف مصدر طبي وفاة كل من رجب خليل الكومي، معروف عبد النبي أبو طالب، شعبان أحمد السبكي، وصرحت جهات التحقيق بتسليمهم لذويهم وجار استكمال الإجراءات الطبية اللازمة حيال المصابين.

 

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وذلك بعد سؤال للمصابين وإجراء المعاينة اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.

 

وشيع المئات جثامين شهداء لقمة العيش وسط حالة من الحزن الشديدة بين كل المشيعين داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان. 

قرية كفر داود مصرع ثلاثة اشخاص اصابة15شخص حادث انقلاب إطار السياره محافظة المنوفية

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