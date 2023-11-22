محمد علي رزق يكشف تفاصيل مشاركته في "العودة".. وينتظر طرح "درويلة"

حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان محمد علي رزق، بين السينما والدراما، إذ يواصل تصوير أحداث مسلسل "العودة" المقرر انطلاق أولى حلقاته بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري، على شبكة قنوات DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ضمن سلسلة الأعمال الدرامية للموسم الدرامي الشتوى.

محمد علي رزق يشيد بالتعاون مع المخرج أحمد حسن فى "العودة"

"رزق" أعرب عن سعادته البالغة بمشاركته فى أحداث مسلسل العودة، وتوقع أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، خاصة أنه ينتمي إلى الدراما الصعيدية ويناقش العديد من القضايا الواقعية، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنه انتهى من تصوير جزء كبير من الأحداث، أمام النجم شريف سلامة، ومشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، مشيدا بتكرار التعاون مع المخرج أحمد حسن، الذى يبذل جهدا كبيرا لخروج العمل بصورة مبهرة.

تفاصيل وأحداث مسلسل العودة

تدور أحداث مسلسل العودة خلال 30 حلقة، فى إطار صعيدى اجتماعي إذ يناقش المسلسل قضية غاية في الأهمية من قضايا صعيد مصر، التي لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، يحتوي على جزء رومانسي إذ يتناول العمل قصة حب بين تارا عماد وشريف سلامة.

أبطال مسلسل العودة

يشارك فى بطولة مسلسل العودة، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، فتوح أحمد، شاهيستا سعد، عزوز عادل، محمد على رزق، بسنت شوقي، ولاء الشريف، أحمد والى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج أحمد حسن.

وعلى الصعيد السينمائي، قال "رزق" إنه ينتظر طرح أحدث أعماله السينمائية "درويلة" مع مطلع العام الجديد 2024، ضمن أفلام موسم رأس السنة.

وتدور أحداث فيلم درويلة، في إطار الغموض والأكشن، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، محمد على رزق، حسني شتا، نهال نور، إبرام سمير، والمطرب مسلم، وهو من تأليف محمد دياسطي، ومن إخراج معوض إسماعيل.