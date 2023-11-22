القصير يبحث سبل تعزيز الاستثمار الزراعى السعودى فى مصر

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة أنور بن حصوصه الملحق التجاري السعودي بالقاهرة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحث معهم سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعى السعودى في مصر.

وخلال الاجتماع قال القصير إن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وعلى كل المستويات والأصعدة، بالإضافة إلى الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدين.

وأكد وزير الزراعة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد، وأن الدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مشيرًا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني وكذلك التصنيع الغذائي.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة، وتسعى إلى زيادتها، حيث شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات.

القصير عرض على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم، وتذليل كل المعوقات التي تواجههم.

من ناحيتهم، أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرًا، مؤكدين أنهم يسعون إلى زيادة استثمارتهم في مصر وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في الاستثمار العقاري.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استقبل بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد"، برئاسة دينا صالح، المدير الإقليمى للإيفاد بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وبحث معهم موقف المشروعات الزراعية المملولة من الصندوق، والتي يتم تنفيذها في مصر لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة.

وخلال الاجتماع، أكد "القصير" عمق العلاقات المتميزة بين مصر والإيفاد والممتدة في دعم كثير من المشروعات خاصة في مجال الزراعة.

