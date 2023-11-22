ترجمة فيلم "المنبر" لـ أحمد حاتم إلى 4 لغات أجنبية

قررت الشركة المنتجة لفيلم "المنبر" للنجم أحمد حاتم، والذي يتناول دور الأزهر في مقاومة الاحتلال على مدار العصور، ترجمة الفيلم لأكثر من لغة أجنبية ومنها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية بجانب العربية، حتى يصل لأكثر عدد من الجمهور حول العالم، ويتفاعلون مع رسالة الفيلم، وإبراز دور الأزهر الشريف.

ويواصل الفنان أحمد حاتم تصوير مشاهده في الفيلم الوثائقي الدرامي "المنبر"، ويرصد الفيلم دور الأزهر الشريف في مقاومة الاحتلال على مر العصور، ومن المقرر الانتهاء من تصوير العمل بالكامل أواخر شهر ديسمبر 2023 وعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.



ويخوض النجم أحمد حاتم، خلال الفيلم، أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم المنبر، الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، ويتم تصوير الفيلم بين أروقة الأزهر الشريف وعدد من اللوكيشنات الأخرى.

تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم المنبر

ويشارك في فيلم المنبر عدد من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وأيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال.

يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد حاتم هو فيلم حسن المصري، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية في مصر، حيث حقق العمل إيرادات جيدة في شباك التذاكر، ونال إعجاب الجمهور والنقاد، وذلك منذ انطلاق عرضه بدور السينما.