الرئيس الصينى يحث على وقف إطلاق النار فى غزة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه بدون "تسوية عادلة" للقضية الفلسطينية فلن يكون هناك سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط.

ودعا الرئيس الصيني خلال قمة بريكس، إلى وقف إطلاق النار في غزة، لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وأضاف شي جين بينج أن "الصراعات تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين واستعادة الحقوق المشروعة للأمة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

وتابع قائلًا: "يجب على جميع أطراف النزاع وقف إطلاق النار والأعمال العدائية فورًا، ووقف جميع أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة"، وفقما نقلت "رويترز" عن وكالة "شينخوا" الصينية.