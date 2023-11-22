الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوليتيكو تكشف "مفاجأة" عن استهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية بغزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفاد تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، زودت إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة لمنع ضربها، لكن القوات الإسرائيلية قصفتها.

ونقلت "بوليتيكو" عن ثلاثة مصادر وصفتهم بالمطلعين على الاتصالات بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، قولهم إن المعلومات التي قدمتها إدارة بايدن لإسرائيل تضمنت إحداثيات دقيقة لمواقع المنظمات التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية في غزة، وتلك التي تعمل خارج المستشفيات، والمكاتب الصغيرة.

وأضافت المصادر أن تقديم هذه المواقع لإسرائيل لم يحل دون شنّها عمليات ضد "حماس" في مواقع المساعدات الإنسانية أو بالقرب منها بما في ذلك المستشفيات، الأمر الذي أدى إلى تدمير مبان، والحيلولة دون وصول المنظمات للوقود والإمدادات الحيوية.

وبيّنت المصادر أن مستشفى الشفاء كان ضمن مرافق طبية في غزة، قدمت الولايات المتحدة إحداثياتها لإسرائيل لمنع استهدافها.

ومن غير الواضح وفق المصادر ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعدت قائمة رسمية تمنع القصف للمواقع التي قدمت إحداثياتها، أم أنها قدمت توجيهات لمرة واحدة فقط.

وأشارت المصادر إلى أن عدم الكشف عن هوياتهم يعود إلى خشيتهم من أن يؤدي حديثهم علنا إلى زيادة صعوبة عمل منظمات الإغاثة في غزة.

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