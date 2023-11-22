الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. 15 شهيدا فى مجزرة إسرائيلية جديدة غرب خان يونس

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد 15 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهدافها شقة سكنية في مدينة حمد، غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن أغلب الشهداء من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 25 آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في برج سكني بمدينة حمد غرب خان يونس. وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر الطبي في المدينة، وأشارت إلى أن سماء محافظة خان يونس تشهد تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي.

وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 مواطنين بينهم ثلاثة من طواقم الإنقاذ في غارة إسرائيلية.

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