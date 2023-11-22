الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال يقتحم فقوعة وجلبون وطورة فى محافظة جنين الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين وقرية طورة جنوب غرب المحافظة

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي جلبون وفقوعة، وشنّت حملة تمشيط واسعة، كما داهمت منازل في قرية فقوعة وفتشتها واستجوبت ساكنيها، وعرف من أصحابها عبد القادر خضور وعلاء محمود أبو فرحة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة بمنطقة يعبد، وشنت حملة تمشيط، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

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