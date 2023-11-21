الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: مصر ترفض فكرة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن القيادة المصرية تدرك جيدًا خطورة محاولة دفع الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء.

مخططات الكيان الصهيوني 

أضاف رشوان، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا استمرار مصر في تقديم الدعم لفلسطين مع الرفض القاطع لتسوية القضية وفق مخططات الكيان.

وتابع أن إسرائيل تريد أن تتوسع في حربها من خلال قطاع غزة، لذا التهجير القسري ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بالكامل وليس الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يريدون تفعيل التهجير السريع بالرغم من أن هناك جهات كثيرة من الدول الغربية ترفض هذه الفكرة.

موقف مصر الثابت

وتابع أن الرئيس السيسي أكد في جميع لقاءاته الرسمية رفض مصر القاطع لفكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، حيث يعني هذا التهجير أنه لن يكون هناك وطن يسمى بفلسطين، مشيرًا إلى أن موقف مصر ثابت تجاه الأزمة عبر التاريخ.

ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات اكسترا نيوز موقف مصر تجاه أزمة فلسطين التهجير القسري لفلسطين

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