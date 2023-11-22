الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لبثه أفلام ومسلسلات مسروقة.. حجز صاحب 29 موقعا إلكترونيا على ذمة التحريات

سرقة أفلام ومسلسلات
سرقة أفلام ومسلسلات من مواقع الإنترنت

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة ضبط وغلق 29 موقعًا يديرها أحد الأشخاص لبث مسلسلات وأفلام مسروقة، بدون الحصول على إذن من شركات الإنتاج المختصة، حيث قررت حجز المتهم على ذمة التحريات لاتهامه يبث محتوى مقرصن من أفلام ومسلسلات بالمخالفة للقانون.

وكان قد ورد لضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات معلومات تفيد، بإنشاء وإدارة (29) موقعًا إلكترونيًا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فني وهيئات بث إذاعي محلية وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه مُحققًا نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباحًا طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع، وأنه اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارتها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم "مالك ومدير المواقع الإلكترونية"، وبالتفتيش في حضوره عُثر على جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات – عدد من التحويلات المالية لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – حافظة مستندات تحتوي على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – 2 هاتف محمول يحتوي على أثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت - عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهم والتي يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير  المواقع الإلكترونية وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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