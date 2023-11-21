"إكسترا نيوز": 11 شاحنة وقود مصرية وصلت قطاع غزة حتى اليوم

قال هشام عبدالتواب، موفد إكسترا نيوز، إن مستشفيات غزة قاربت على الخروج عن الخدمة، نظرًا لأزمة الوقود التي يعاني منها القطاع.

أزمة الوقود

أضاف عبدالتواب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، دخول 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أن هذه الشاحنات الإنسانية محملة، أيضًا، بكميات كبيرة من الوقود.

وتابع أن سيارات الإسعاف غير قادرة على توصيل المصابين إلى المستشفيات لانتهاء الوقود منها، كما أن هناك أزمة في نقل المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى داخل غزة؛ لعدم وجود سيارات بها وقود كي تستطيع نقل المساعدات.

المساعدات الإنسانية لغزة

أشار إلى أنه وصل اليوم 17 حالة إلى معبر رفح اليوم من أجل تلقي العلاج في المستشفيات المصرية من بينهم حالة حرجة وتم وضعها على التنفس الصناعي في مستشفيات سيناء سريعًا.

وتابع "دخلت منذ الصباح اليوم شاحنتان إلى قطاع غزة محملتان بالوقود، ليصبح إجمالي عدد الشاحنات التي ذهبت إلى القطاع محملة بالوقود 11 شاحنة".