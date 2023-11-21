الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: الخطوط العريضة لصفقة الأسرى "صعبة ومؤلمة"

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة تواجه قرارًا صعبًا الليلة، لكنه صحيح.

أضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطوط العريضة لصفقة الأسرى صعبة ومؤلمة من منظور إنساني، لكنها الصفقة الصحيحة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد.

وأكد خلال كلمته أن الحرب مستمرة وستستمر حتى تحقق جميع أهدافها.

بايدن: الولايات المتحدة تعمل على إخراج المحتجزين منذ أسابيع

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تعمل على إخراج المحتجزين منذ أسابيع، والآن قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

أضاف "بايدن"، أنه يمكنهم إعادة بعض هؤلاء المحتجزين قريبًا، لكن لن يتم فعل أي شيء حتى الانتهاء من كل شيء.

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل نقلًا عن إعلام إسرائيلي بأن جيش الاحتلال والشاباك والموساد تدعم صفقة المحتجزين التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 80 محتجزًا.

نتنياهو صفقة الأسرى صعبة ومؤلمة الصفقة الصحيحة الحرب مستمرة

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