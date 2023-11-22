الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح بسيطة تساعد طفلك على التخلص من إدمان مشاهدة التلفاز

إدمان مشاهدة التلفاز
إدمان مشاهدة التلفاز

تعاني كثير من السيدات من مشكلة إدمان أطفالها لمشاهدة التلفاز بصورة مستمرة، ولا تعلم معظم الأمهات كيفية التعامل مع تلك الأزمة، مما يجعل الكثير من السيدات تفكرن في الذهاب لطبيب نفسي للأطفال.

 

ووفقا لما جاء في موقع "كيدز كير"، فهناك مجموعة من النصائح التي يجب الحرص على القيام بها للتعامل مع مشكلة إدمان الأطفال لمشاهدة التلفاز والتي تتمثل أهمها في تقديم بعض الدعم للطفل من خلال منحه مجموعة من الألعاب الجديدة المختلفة، فتقديم الهدايا للأطفال يساعدهم في تغيير الروتين الذي تعودوا عليه خلال فترة ما، لذا يجب الحرص على تقديم هدايا مختلفة للأطفال ويفضل أن تكون تلك الهدايا مرتبطة بتفاصيل متعددة تساعدهم على الانشغال بها وهو ما سيجعلهم يشعروا أنهم مختلفون تماما.

 

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن من ضمن الأمور التي تساعد الأطفال على التخلص من مشكلة إدمان مشاهدة التلفاز، محاولة التحدث مع الطفل عن أهداف معينة يحققها في اليوم مقابل هدايا هو يميل لها، مثل أن تعرض الأم على الطفل تنظيم الغرفة الخاصة به ومن ثم منحه هدية يحبها مقابل هذا الأمر.

 

كما يمكن منح الطفل فرصة للمشاركة في إعداد الطعام الخاص به بالمشاركة معك داخل المطبخ، فالأطفال يميلوا إلى المشاركة في أداء المهام اليومية الخاصة بالأمهات ففي حال قيامك بمشاركة طفلك في ذلك سيشعر بالسعادة وسيتبعد عن مشاهدة التلفاز، لذا يفضل الحرص المستمر على مشاركته معك وعدم تركه أمام التلفاز ولا يجب عليك القيام بتعنيفه وإغلاق التلفاز أمامه لأنه بذلك سيزداد تمسكه بالأمر بدلا من الاستغناء عنه.

 

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