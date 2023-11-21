الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني يُعلن دعم أسر ضحايا العقار المنهار ببورسعيد بـ 25 ألف جنيه (صور)

التحالف الوطني يُعلن
التحالف الوطني يُعلن دعم أسر ضحايا العقار المنهار ببورسعيد

أقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا حاشدًا، اليوم الثلاثاء بمحافظة بورسعيد، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح، 

ورئيس الجامعة، وممثلا الأزهر والكنيسة، ونواب المحافظة، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات تنفيذية وشعبية وممثلوا المؤسسات المختلفة، وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح، وعدد كبير من الشباب.

وأعلن المهندس علي جبر منسق التحالف ببورسعيد، عن دعم شهداء العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد بمبلغ 25 ألف جنيها، مؤكدًا أن هذا هو الدور الأهلي التنموي الذي يقوم به التحالف، وقدم العزاء لأهالي محافظة بورسعيد ومحافظتي سوهاج والمنيا في وفاة 4 من العمال خلال ترميم عقار شارع رمسيس ببورسعيد.

وأقيم مؤتمر التحالف بحضور شعبي كبير في سرادق بشوارع بورسعيد، جري خلاله الإعلان عن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في إلانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشهدها مصر في شهر ديسمبر القادم، والتي يختار خلالها المصريون رئيسهم للفترة القادمة.

وتضمن المؤتمر الحديث عن ما تحقق في الملف الأمني الداخلي والقومي، ودور مصر الرائد في الفترة الحالية لدعم القضية الفلسطينية، بجانب مسيرة البناء والتنمية التي بداتها مصر بارادة من قيادتها السياسية، وأكد المؤتمر أن المرحلة الحالية تحتاج تكاتف الجميع والالتفاف حول القيادة السياسية لحماية الوطن والحفاظ واستكمال ما تحقق من إنجازات.

التحالف الوطني يُعلن دعم أسر ضحايا العقار المنهار ببورسعيد

التحالف الوطني يُعلن دعم أسر ضحايا العقار المنهار ببورسعيد
التحالف الوطني يُعلن دعم أسر ضحايا العقار المنهار ببورسعيد
التحالف الوطني يُعلن دعم أسر ضحايا العقار المنهار ببورسعيد
التحالف الوطني يُعلن دعم أسر ضحايا العقار المنهار ببورسعيد
حافظة بورسعيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الحملة الرسمية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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