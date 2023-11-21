الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي المصغر، للنظر في الموافقة على صفقة تبادل الأسرى المحتملة قد انتهى، لافتًا إلى أن هناك تقدما بشأن ملف تبادل الأسرى.

وأضاف مكتب نتنياهو، أنه سيبدأ اجتماع مجلس الوزراء بكامل هيئته بمجرد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني، حسب شبكة cnn الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه تم إحراز تقدم بشأن احتمال إطلاق سراح المحتجزين في غزة.  

وتابع: قال نتنياهو خلال لقائه مع جنود الاحتلال: "إننا نحرز تقدما. لا أعتقد أن الأمر يستحق قول المزيد، حتى في هذه اللحظة، لكنني آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبا".

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين يعارضان الصفقة، فيما يشير تقدير الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى تأييد الأغلبية.

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