الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئولون كبار بجيش الاحتلال يحذرون من تفاقم الوضع الإنسانى فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أجرى مسئولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا تقييمات للوضع أوضحوا فيها مصلحة إسرائيل في منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة، وفي السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب موقع "سروجيم".

وعقد مسئولون كبار في الجيش الإسرائيلي إحاطات في الساعات القليلة الماضية أوضحوا فيها أن الحفاظ على الوضع الإنساني في غزة هو "مصلحة إسرائيلية" "تتيح استمرار المناورة" وتعزز الدعم الدولي لاستمرار الحرب الإسرائيلية.

وأجرى كبار المسئولين في جيش الاحتلال محادثات وإحاطات بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقرروا أن المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى قطاع غزة تمكن من مواصلة القتال. 

وبحسب المصدر الرفيع، فإن الحاجة الإنسانية تنشأ من طول الوقت اللازم لجيش الاحتلال لإنجاز مهمته في تدمير حماس، وأن هذه العمليات مهمة أيضًا للحفاظ على العلاقات مع العالم العربي ودول مثل الأردن ومصر، التي تلعب دورًا نشطًا في الحفاظ على الوضع في قطاع غزة.

وبحسب هؤلاء المسئولين الكبار، فإن علاقاتنا "المهمة" مع الأردن ومصر هي جزء مهم من التحقق من استمرار القتال واستقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن إجراءات مثل "السماح" الخاص بمصر لمغادرة الأجانب عبر معبر رفح، وإدخال شاحنات المساعدات "يمكّن من استمرار القتال"، على غرار الإجراءات الأردنية مثل إنشاء مستشفى ميداني في جنوب قطاع غزة. 

وبحسب المصادر نفسها، سمحت مصر خلال القتال لما لا يقل عن 7000 أجنبي بمغادرة القطاع عبر المعبر، وأن إسرائيل وافقت على نقل أكثر من 1700 شاحنة مساعدات منذ بداية القتال.

الأكثر قراءة

مصدر: الجهود المصرية مع أمريكا وقطر بشأن صفقة المحتجزين فى مراحلها الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

منافس مصر.. غانا تخسر بهدف من جزر القمر في تصفيات المونديال

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

ما حكم تعويض الإنسان لما فاته من صلاة لسنوات طويلة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين