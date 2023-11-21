مسئولون كبار بجيش الاحتلال يحذرون من تفاقم الوضع الإنسانى فى غزة

أجرى مسئولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا تقييمات للوضع أوضحوا فيها مصلحة إسرائيل في منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة، وفي السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب موقع "سروجيم".

وعقد مسئولون كبار في الجيش الإسرائيلي إحاطات في الساعات القليلة الماضية أوضحوا فيها أن الحفاظ على الوضع الإنساني في غزة هو "مصلحة إسرائيلية" "تتيح استمرار المناورة" وتعزز الدعم الدولي لاستمرار الحرب الإسرائيلية.

وأجرى كبار المسئولين في جيش الاحتلال محادثات وإحاطات بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقرروا أن المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى قطاع غزة تمكن من مواصلة القتال.

وبحسب المصدر الرفيع، فإن الحاجة الإنسانية تنشأ من طول الوقت اللازم لجيش الاحتلال لإنجاز مهمته في تدمير حماس، وأن هذه العمليات مهمة أيضًا للحفاظ على العلاقات مع العالم العربي ودول مثل الأردن ومصر، التي تلعب دورًا نشطًا في الحفاظ على الوضع في قطاع غزة.

وبحسب هؤلاء المسئولين الكبار، فإن علاقاتنا "المهمة" مع الأردن ومصر هي جزء مهم من التحقق من استمرار القتال واستقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن إجراءات مثل "السماح" الخاص بمصر لمغادرة الأجانب عبر معبر رفح، وإدخال شاحنات المساعدات "يمكّن من استمرار القتال"، على غرار الإجراءات الأردنية مثل إنشاء مستشفى ميداني في جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر نفسها، سمحت مصر خلال القتال لما لا يقل عن 7000 أجنبي بمغادرة القطاع عبر المعبر، وأن إسرائيل وافقت على نقل أكثر من 1700 شاحنة مساعدات منذ بداية القتال.