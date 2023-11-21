الرئيس السيسى: أطروحات إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا تزيد الموقف إلا تأزيمًا وتعقيدًا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أطروحات إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا تزيد الموقف إلا تأزيمًا وتعقيدًا.

وقال الرئيس، إن المجتمع الدولي يقف صامتًا كذلك أمام عُنف غير مُبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وأمام ما تشهده الضفة من اقتحامات عسكرية يوميًا من قبل الجيش الإسرائيلي وهى كلها سياسات مرفوضة تسهم في إشعال المنطقة وزيادة مناطق التوتر بها.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة بريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، وقد ألقى الرئيس كلمة خلال القمة.