الجمهور يكشف القاتل الحقيقى لعصام الصياد فى "صوت وصورة"

يتساءل الجمهور عن القاتل الحقيقي لعصام الصياد، الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم ضمن أحداث مسلسل "صوت وصورة" الذي يعرض حاليًا عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر منصة watch it الرقمية، والذي يلعب فيه دور البطولة الفنانة حنان مطاوع مع عدد كبير من نجوم الفن، والعمل من إخراج محمود عبدالتواب.

وتداول روّاد السوشيال ميديا مجموعة صور تكشف القاتل الحقيقي لعصام الصياد الذي تكشف هويته المساعدة سعاد التي تلعب دورها الفنانة فدوي عابد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول الذكاء الاصطناعي ومخاطر السوشيال ميديا.

ظهرت فدوى عابد (سعاد) وهى تسدد عدة طعنات بالسكين تجاه صدر الصياد، لتشير أصابع روّاد السوشيال إلى المتهم، خاصًة بعدما أخفت الكاميرا التي كانت في المكتب وقت ارتكاب الجريمة، وقررت التلاعب بعدد من الفيديوهات التي وجدتها على ذاكرة الكاميرا بمساعدة أحد الأشخاص.

ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها بعدها تتورط رضوى (حنان مطاوع) في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي.

مواعيد عرض "صوت وصورة"

"صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.

أبطال مسلسل "صوت وصورة"

"صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، وظهور خاص: عايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز: ناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.