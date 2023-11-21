إصابات برصاص الاحتلال وهجوم مستوطنين على قاضي الزيتون جنوب نابلس

أصيب شابان بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وصرح رئيس مجلس قروي عصيرة حافظ صالح، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، مما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما باليد والآخر بالقدم، وآخرين بالاختناق.

كما هاجم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، قاطفي الزيتون في يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا، جنوب نابلس.

وصرح رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، بأن مستعمرين هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون غرب القرية، وأطلقوا النار صوبهم، ونثروا الثمار على الأرض وأجبروهم على المغادرة، كما حطموا زجاج إحدى المركبات، دون وقوع إصابات.

وأضاف مرار أن المنطقة تشهد تصاعدا في هجمات المستعمرين في يانون، التي تحيط بها عدة مستعمرات وبؤر استعمارية.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم عشرات المستعمرين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصلون إن المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعناصر من شرطة الاحتلال يلتقطون الصور وهم يأكلون في صحن قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى.

سماع دوى انفجار شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة

يجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يواصل التضييق على المصلين، ولكن الإجراءات ازدادت وحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وسبق وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجار في شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، جراء انفجارات عنيفة هزت المنطقة.