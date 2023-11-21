الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سكرتير عام الغد: موقف مصر حاسم وقاطع تجاه دعوات التهجير القسرى للفلسطينيين

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل

أكد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، أن مناقشة مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من طلبات الإحاطة حول تدابير وإجراءات الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين، يأتي تأكيدًا على الجهود المصرية لإحباط مخططات التهجير القسري، والوقوف على جاهزية الدولة المصرية لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري، سواء تهديدات مباشرة أو غير مباشرة.

 حماية الأمن القومي المصري

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، إن القيادة السياسية لم ولن تتهاون في حماية الأمن القومي المصري، والتي أكدت أنه خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدًا أن الموقف المصري تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين كان حاسما وقاطعا، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم.

وأشار إلى أن مصر تخوض معركة دبلوماسية صارمة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط، ونجحت في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها، فضلا عن فرض سيطرتها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع المحاصرين.

وأوضح "إسماعيل" أن الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب، اليوم، تعكس حجم وخطورة التهديدات التي تحاك ضد مصر، والتي تتطلب تضافرًا مضاعفًا على المستويين الرسمي والشعبي لإحباط تلك المخططات، التي فطنت لها الدولة المصرية مبكرًا، برفضها جملة وتفصيلا، خصوصا أنها تعني شطب القضية الفلسطينية، وتغيير هوية الأرض بإنهاء القضية من أجل مطامع الاحتلال المغرضة.

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ولفت سكرتير عام حزب الغد إلى أن الدولة المصرية عملت من خلال تحركات مكثفة وبتنظيم قمة القاهرة للسلام، على بناء توافق دولي عابر يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، مؤكدا أن الشعب المصري بطوائفه وتياراته كافة يلتف حول قيادته السياسية ويفوضها في أي قرارات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التأكيد الفلسطيني على صموده في أرضه ورفض إجباره على الرحيل.

 الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

وأضاف أن آليات الضغط المصري في ملف القضية الفلسطينية تسلك طريقها نحو تحقيق غايتها، وتجلى ذلك من خلال فرض إرادتها في إدخال المساعدات، وكذلك إنفاذ كميات من الوقود عن طريق منظمات أممية إلى غزة، بالإضافة إلى طرح فكرة الهدنة الإنسانية بقرار صادر من مجلس الأمن، مؤكدا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

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