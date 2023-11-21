الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أول محمد زكى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (جالوت - 2) للمنطقة الغربية العسكرية

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع جالوت - 2

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (جالوت - 2)، الذى تجريه المنطقة الغربية العسكرية فى إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

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وألقى اللواء أح  محمد هيثم محمد حلمى، قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى؛ بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

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بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكى عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم مهامهم، وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

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في السياق، التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها على كل المستويات، مشيدًا بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، وأدار الفريق أول محمـد زكى حوارًا مع رجال المنطقة الغربية العسكرية استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معربًا عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح  لكل القضايا والموضوعات.

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وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.

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