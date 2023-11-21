القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع لبحث تطورات قضية الأسرى الليلة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن هناك اجتماعا لمجلس الحرب الليلة لبحث تطورات قضية الأسرى.

من جانبه، أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي، أنه يأمل بإحراز تقدم بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وكانت قد كشفت مصادر رفيعة المستوى عن وجود تنسيق "مصري- قطري" للوصول إلى هدنة بقطاع غزة، بهدف تبادل الأسرى والمحتجزين لدى طرفي النزاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة توترا متصاعدا، وسط تزايد الحاجة إلى حلول دبلوماسية فعّالة لتجنب تصعيد النزاع.

وتأتي الجهود المصرية بمثابة جزء من سياستها الخارجية المنصبة على تعزيز الاستقرار في المنطقة.