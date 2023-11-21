الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يراقب ثنائي سيراميكا بيكهام وشكري للتعاقد معهما في الميركاتو

كولر
كولر

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، موقف الثنائي محمد شكري، الظهير الأيسر، وأحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا، كثنائي محتمل من أجل تدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.
وكشف مصدر مسؤول أن كولر كلف كارلوس برينجر، المدرب العام في جهازه، بتقديم تقرير شامل عن اللاعبين.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي طلب من برينجر تقريرًا وافيًا عن شكري وبيكهام في الفترة الحالية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنهما.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر يرغب في حسم موقف شكري وبيكهام بعد العودة من فترة الراحة التي أعطاها الجهاز للفريق عقب مباراة الجونة في التوقف الدولي الحالي.

وأوضح المصدر أن خبرات ثنائي سيراميكا في ارتداء الفانيلة الحمراء شجعت مارسيل كولر المدير الفني على مراقبة اللاعبين للوقوف على مستواهما الفني والبدني ومدير استفادتهما منهما مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

مران الأهلي| معلول يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي

واصل  التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية‎.‎ 

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية‎.‎ 

وأوضح أن معلول قطع مرحلة كبيرة في البرنامج الخاص به، وأن حالته مطمئنة ‏إلى حد كبير‎.‎ 

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني ‏المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس على ملعب مختار ‏التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏ 
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ ‏بمباراة ميدياما الغاني.‏ 

وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏ 

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.

كولر الاهلى سيراميكا محمد شكري أحمد رمضان بيكهام

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