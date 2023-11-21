لو فاتك التريند: صفقة تبادل أسرى وشيكة بين حماس إسرائيل.. سبب القبض على الراقصة حورية

تنوعت أخبار التريند ،اليوم الثلاثاء، بين أخبار سياسية وأخرى فنية، وفى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز أخبار التريند خلال التقرير التالى:

الراقصة حورية..أسمها الحقيقي وسبب القبض عليها

شهدت محركات البحث علي مدار الساعات القليلة الماضية، ازدياد عمليات البحث عن الراقصة حورية وسبب القبض عليها والتحقيق معها في النيابة العامة، كما تم البحث عن الراقصة ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

"القاهرة الإخبارية": إبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس أقرب من أى وقت

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن مصدر مطلع لرويترز، بأن إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس في "مراحله النهائية" و"أقرب من أي وقت مضى".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر رفيع المستوى، لـ"القاهرة الإخبارية"، عن تكثيف الجهود المصرية مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

السلطات الأمريكية تقبض 3 فتيات لدعمهن وقف الحرب على غزة

ألقت السلطات الأمريكية في نيو هامبشاير، أمس، القبض على ثلاث فتيات، ووجهت إليهن اتهامات متنوعة بعد دعمهن مسيرة مؤيدة لفلسطين ورافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واتهمت السلطات الأمريكية الفتيات الثلاث بالتخريب والإضرار بإحدى المنشآت خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام منشأة تصنيع دفاعية، مقر شركتها الأم في إسرائيل.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. لافيينا يعلن قبول استقالة أحمد عيد عبدالملك

وافق مجلس إدارة نادي لافيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، على قبول استقالة أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون مع توجيه الشكر لهما جميعا.

ويأتي ذلك، عقب سقط الفريق في فخ الهزيمة أمام غزل المحلة، أمس الاثنين، على ملعب الأول بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة التاسعة بدوري القسم الثاني (أ) (دوري المحترفين).

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا





