لتأييد السيسي.. عمال غزل دمياط ينظمون مؤتمرا جماهيريا حاشدا

نظمت اللجنة النقابية بشركة دمياط للغزل والنسيج في ملعب نادي غزل دمياط، بالتعاون مع اللجنة النقابية العامة للغزل والنسيج، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حضر المؤتمر المهندس جلال الدين سليمان حمدي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل دمياط، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بشركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، وعدد من عمال وقيادات شركة دمياط للغزل والنسيج.

وقال الدكتور أحمد مرسى، رئيس قطاع الجودة بشركة دمياط، إن إنجازات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية واهتمامه بتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومتابعته بنفسه لخطة التطوير في الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، تجعل من المهم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها.

وأكد محمد حسن موافي، رئيس اللجنة النقابية بشركة دمياط للغزل والنسيج، أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لإستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس السيسي.

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية "2023/2024"، المقرر انعقادها في أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبلة، حيث ترأس اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلي عدد من الجهات، لمناقشة دور تلك الجهات في نشر الوعي بضرورة المشاركة الإيجابية بالأداء بأصواتهم في الانتخابات.

وأكد اللواء همام على دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة في توعية العاملين بتلك الجهات الشباب بالمشاركة في الانتخابات باعتباره واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب وتعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الأمن القومي، يتم من خلال عقد حوار معهم لحمايتهم من أي أفكار متطرفة.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة في تلك الخطة، مؤكدًا على دور المجلس القومي للمرأة في نشر الوعي بين السيدات حول المشاركة في الانتخابات، نظرًا لدورهن الكبير والفعال في المجتمع، إلى جانب دورهن في حث أسرهن على النزول للتصويت.