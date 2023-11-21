رئيس الوزراء: أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي عدد من الرسائل المهمة للداخل والخارج وأهمها أن مصر لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها وأراضيها والدفاع عنها وفق القانون الدولي.

وقال مدبولي: أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين، سيكون لمصر رد حاسم وفقًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن موقفنا ثابت من الالتزام باتفاقية السلام، ولكن في المقابل ما ترتكبه إسرائيل في فلسطين يمثل تهديدًا للأمن المصري بصورة مباشرة وعلى الطرف الآخر أن يكون حريصًا علي الاتفاقية، كما حرصنا عليها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أى تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدًا واضحًا للدولة المصرية.

وأكد مدبولي أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرًا إلى أن كافة المسئولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسئولين على المستوى الدولي، وجهوا رسالة تحذير من التصاعد في فلسطين.

تصفية القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن تهجير أهالي فلسطين يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تمامًا، مؤكدًا أن مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبًا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.