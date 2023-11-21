رئيس الوزراء للنواب: جهود دعم الأشقاء الفلسطينيين تتم على جميع الجبهات طوال الـ24 ساعة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وفي تعقيبه ورده على 16 طلب إحاطة بشأن التدابيروالإجراءات لمواجهة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، إن الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين تتم على جميع الجبهات وعلى مدار الـ24 ساعة في اليوم.

وأضاف أن طلبات الإحاطة جاءت وفق فهم دقيق وواضح لما تتعرض له مصر من ضغوط اقتصادية وسياسية، مشيرًا إلى أن الضغوط موجودة منذ فترة في ظل ظروف عالمية صعبة جدًا ومعرفة نقاط الضعف لاختراق الدولة المصرية ومنذ 2012 ومصر تتعرض لضغوط وستظل تتعرض ولذلك الدولة المصرية كانت على علم تام بما يحاك وهو ما أدى إلى تنفيذ وبسرعة رهيبة للتنمية في مصر والعمل على تقوية الجيش المصري والإجابة أصبحت واضحة لماذا تم عمل هذا وبالسرعة دي الدولة المصرية كانت تعلم دائمًا حجم التحديات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدعم المصري الكامل للشعب والقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة وإنما منهج وسياسة مصرية واضحة وثابتة ومصر الدولة الوحيدة التي ليست لها أجندة بسبب تلك القضية وأنها ضحت وتضحي لهذه القضية ونتعامل مع الجميع في الداخل الفلسطيني لصالح القضية والوصول إلى حل عادل وشامل لتلك القضية علي أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.