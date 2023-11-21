ميدياما الغانى يكشف موعد وصوله إلى القاهرة لمواجهة الأهلى

حدد نادي ميدياما الغاني موعد وصوله إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي المرتقبة السبت المقبل في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتصل بعثة ميدياما الغاني إلي القاهرة مساء بعد غدٍ الخميس استعدادًا لمواجهة الفريق الأول بالنادي الأهلي، السبت المقبل، علي ستاد السلام فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا

وكلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قبل سفره إلي الإمارات لاستكمال برنامجه العلاجي بضرورة تشكيل وفد رسمي من الأهلي لاستقبال بعثة الفريق الغاني وإزالة أي عواقب من أجل تكرار نفس التجربة في غانا.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته مساء أمس الإثنين على ملعب مختار ‏التتش استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ ‏بمباراة ميدياما الغاني.‏

وخاض الفريق الأول جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل استاد التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏

مران الأهلى.. رضا سليم يجري أشعة للاطمئنان على حالته

في المقابل واصل رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب مختار التتش‎.‎

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن رضا سليم سوف يجري أشعة ‏نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي أجراها عقب ‏تعرضه لكسر في الترقوة‎.‎

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا علي ستاد السلام وسط حضور 15 ألف مشجع بعد الحصول علي الموافقة الأمنية.