الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميدياما الغانى يكشف موعد وصوله إلى القاهرة لمواجهة الأهلى

ميدياما الغاني
ميدياما الغاني

حدد نادي ميدياما الغاني موعد وصوله إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي المرتقبة السبت المقبل في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتصل بعثة ميدياما الغاني إلي القاهرة مساء بعد غدٍ الخميس استعدادًا لمواجهة الفريق الأول بالنادي الأهلي، السبت المقبل، علي ستاد السلام فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا

وكلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قبل سفره إلي الإمارات لاستكمال برنامجه العلاجي بضرورة تشكيل وفد رسمي من الأهلي لاستقبال بعثة الفريق الغاني وإزالة أي عواقب من أجل تكرار نفس التجربة في غانا.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته مساء أمس الإثنين على ملعب مختار ‏التتش استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ ‏بمباراة ميدياما الغاني.‏

وخاض الفريق الأول جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل استاد التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏

مران الأهلى.. رضا سليم يجري أشعة للاطمئنان على حالته

 في المقابل واصل رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب مختار التتش‎.‎ 

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن رضا سليم سوف يجري أشعة ‏نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي أجراها عقب ‏تعرضه لكسر في الترقوة‎.‎ 

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏ 

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا علي ستاد السلام وسط حضور 15 ألف مشجع بعد الحصول علي الموافقة الأمنية.

محمود الخطيب الاهلى ميدياما الغاني دورى ابطال افريقيا كولر

مواد متعلقة

لاعبو الأهلي الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدا

انتظام إمام عاشور والشحات.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

الأهلى ينتظر الموافقة الأمنية لاستضافة استاد السلام مباراة ميدياما الغانى

الأكثر قراءة

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وانجي أمام النيابة العامة

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تنازلوا عن المصرية.. السماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية

الصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطن سوداني خارج البلاد

بيراميدز يكشف حقيقة عودة نجمي الفريق مجددا إلى نادي الزمالك (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”